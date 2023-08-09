Akdeniz mezarlığa döndü: 41 mülteci daha hayatını kaybetti

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında bir mülteci teknesinin batması sonucu 44 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. ANSA haber ajansının kazadan kurtulanların ifadelerine dayanarak aktardığına göre, sağ kurtulan dört kişi, teknenin Tunus'un Safakes kentinden hareket ettiğini ve İtalya'ya ulaşmak üzere yola çıktığını belirtti.







Gazete Duvar'ın aktardığına göre, sağ kurtulan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını, aralarında üç çocuk olduğunu kaydetti. Teknenin, yola çıktıktan 6 saat sonra sert bir dalganın etkisiyle alabora olduğu bilgisi paylaşıldı.





2 GÜNDE 3 MÜLTECİ TEKNESİ BATTI: EN AZ 6 ÖLÜ

İtalya'nın Lampedusa Adası ve Tunus açıklarında 6-7 Ağustos'ta meydana gelen üç mülteci teknesi kazasında altı kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.







Reuters haber ajansının aktardığına göre, 6 Ağustos Pazar günü açıklama yapan İtalya Sahil Güvenliği, mülteci teknelerinde bulunan 57 kişinin kurtarıldığını bildirmişti. Teknenin batması sonrası cuma gününden bu yana Lampedusa'da mahsur kaldığı bildirilen ve aralarında bir çocuğun da olduğu belirtilen 34 mülteci de helikopterle adadan tahliye edilmişti. Tunus'un Kerkennah Adası açıklarında bir mülteci teknesinin batması sonucu en az dört mültecinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin kayıp olduğu da bildirilmişti.





Tunus Sahil Güvenliği'nin İçişleri Bakalığı'na atıfla paylaştığı verilere göre, 1 Ocak - 20 Temmuz 2023 tarihleri arasında sudan 901 mültecinin cesedi çıkarıldı.