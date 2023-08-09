Samanyolu Haber /Dünya / Zuckerberg ile dövüşe hazırlanan Musk, Rus dövüşçüyü ikna edemedi /09 Ağustos 2023 15:34

Zuckerberg ile dövüşe hazırlanan Musk, Rus dövüşçüyü ikna edemedi

Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, Elon Musk’ın, Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşü” öncesindeki koçluk teklifini geri çevirdi.

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Rus karma dövüş sanatları sporcusu Khabib Nurmagomedov, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk’ın, Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg ile yapacakları "kafes dövüşü” öncesi eğitim talebini reddetti.

???????TASS haber ajansının adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağına dayandırdığı haberine göre, Musk, Zuckerberg ile yapacağı kafes dövüşü öncesinde eğitim vermesi için Nurmagomedov’dan koçluk talep etti.

"PRENSİP MESELESİ"
Sporcu Nurmagomedov, Musk’ın talebini reddetmesinin nedeninin "prensip meselesi" olduğunu belirtti.

Kaynaklar, Nurmagomedov’ın spor ve koçluk kariyerini tamamladığını ve Musk için kararından geri dönmeyeceğini kaydetti.

Musk, Zuckerberg'e "Threads" adı verilen "Twitter alternatifi, metin tabanlı bir platform kuracağı" yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuş, Zuckerberg de 22 Haziran'da yaptığı sosyal medyadaki paylaşımında, "kafes dövüşü" teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.
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