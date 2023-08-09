Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık için 4 bin adım bile yeterliymiş /09 Ağustos 2023 16:05

Sağlık için 4 bin adım bile yeterliymiş

Uzun zamandır sağlıklı ve formda kalmak için günde 10 bin adım atmanın önemli olduğu söylense de, yeni bir çalışma 4 bin civarında atılacak adımın da yeterli olabileceğini gösterdi.

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BBC’nin aktardığı araştırma Polonya’daki Lodz Üniversitesi ve ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yürütüldü.

Çeşitli ülkelerden 226 binden fazla insan analiz edildi.

Adım sayısı arttıkça yararı da artıyor
Sonuçlara göre erken ölüm riskini azaltmak için günde 4 bin adım, kalp ve damar sağlığı için 2 bin 500 adım yeterli.

Buna karşılık adım sayısı arttıkça yararı da artıyor. 4 binin üzerindeki her ekstra bin adım erken ölüm riskini yüzde 15 daha azaltıyor. Tabii bu oran 20 bin adıma kadar geçerli.

Bu durum nerede yaşadığına, cinsiyetine ve yaşına bakılmaksızın herkes için geçerli. Ama yarar, 60 yaşın altındaki insanlarda daha fazla.

Tek etken değil
Lodz Üniversitesi’nden Prof Maciej Banach, gelişmiş ilaçların sayısının arttığını ancak hastalıklarla mücadelenin ve zinde kalmanın tek yolunun bunlar olmadığını söyledi: “Yeme alışkanlıkları ve egzersiz dahil yaşam tarzı değişiklikleri kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltmada ve yaşamı uzatmada en az yürüyüş kadar, hatta daha fazla etkili olabilir.”

Yürüyüş önerileri
BBC’ye konuşan bir antrenör, yürüyüş için en iyi önerileri şöyle sıraladı:

-Bir yere otobüs veya arabayla gitmek yerine yürüyerek gidin.
-Masa başında çalışıyorsanız kalkıp hareket etmek için saatlik hatırlatıcılar ayarlayın.
-Hamileyseniz en iyi egzersiz yürüyüş.
-Bir podcast dinleyerek günde 30 dakikalık yürüyüş yapın.
-Bir parkta veya orman yollarında arkadaşlarınızla yürüyün ve varsa köpeği gezdirin.
-Yürüyüşe yeni başlıyorsanız ufak ufak başlayın. Önce 10 dakikalık, sonra 20 dakikalık yürüyüşler gibi.
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