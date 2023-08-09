RTÜK'ten muhalif kanallara ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), muhalif kanallara ceza yağdırdı.







Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, RTÜK’ün KRT TV’ye ve Tele 1’e program durdurma ve para cezası verdiğini açıkladı.





RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, RTÜK'ün KRT TV ve Tele 1’e ceza verdiğini duyurdu. Taşcı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:







“RTÜK, Haftanın Panoraması adlı programda ‘devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı’ yayın gerekçesiyle KRT’ye; Forum Hafta Sonu programında ‘milli ve manevi değerlere’ aykırı değerlendirme savıyla da Tele 1’e yüze 3 para 3 kez de program durdurma cezası verdi.”





RTÜK üyesi Tuncay Keser de kararı sosyal medya hesabında şu mesajla paylaştı:





"KRT ve TELE 1’e RTÜK’ten ceza… Sosyolog Mücahit Bilici’nin "Haftanın Panoraması" programındaki ifadeleri, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne" aykırı bulunarak, KRT’ye 3 program durdurma, yüzde 3 idari para cezası verildi."



