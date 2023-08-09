Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten muhalif kanallara ceza /09 Ağustos 2023 16:22

RTÜK'ten muhalif kanallara ceza

RTÜK'ün CHP'li üyesi olan İlhan Taşcı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla RTÜK'ün KRT ve TELE1'e ceza verdiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), muhalif kanallara ceza yağdırdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, RTÜK’ün KRT TV’ye ve Tele 1’e program durdurma ve para cezası verdiğini açıkladı.

RTÜK’ün CHP kontenjanından seçilen üyeleri İlhan Taşcı ve Tuncay Keser, RTÜK'ün KRT TV ve Tele 1’e ceza verdiğini duyurdu. Taşcı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“RTÜK, Haftanın Panoraması adlı programda ‘devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne aykırı’ yayın gerekçesiyle KRT’ye; Forum Hafta Sonu programında ‘milli ve manevi değerlere’ aykırı değerlendirme savıyla da Tele 1’e yüze 3 para 3 kez de program durdurma cezası verdi.”

RTÜK üyesi Tuncay Keser de kararı sosyal medya hesabında şu mesajla paylaştı:

"KRT ve TELE 1’e RTÜK’ten ceza… Sosyolog Mücahit Bilici’nin "Haftanın Panoraması" programındaki ifadeleri, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne" aykırı bulunarak, KRT’ye 3 program durdurma, yüzde 3 idari para cezası verildi."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber RTÜK'ten muhalif kanallara ceza Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:55:07