Samanyolu Haber /Gündem / Muhalefet nerede: 37 oy farkla reddedilen Akbelen görüşmesine 37 muhalefet vekili katılmadı /09 Ağustos 2023 16:32

Muhalefet nerede: 37 oy farkla reddedilen Akbelen görüşmesine 37 muhalefet vekili katılmadı

CHP’nin TBMM'de Akbelen için genel görüşme açılması talebine yönelik önerge önceki gün 37 oy farkla reddedildi. Meclis'teki görüşmelere 37 muhalefet milletvekilinin katılmadığı ortaya çıktı.

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CHP’nin Akbelen için gelen görüşme açılması talebine yönelik önerge 37 oy farkla reddedildi. Cezaevinde tutulduğu için görüşmelere katılamayan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay dahil olmak üzere görüşmelere 37 muhalefet milletvekili katılmadı.

TBMM Genel Kurulu, CHP’nin, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen mevkiinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini görüşmek için dün olağanüstü toplandı. Genel görüşme talebi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Önergenin görüşülmesi için 244 kabul oyu kullanılırken 281 ret oyu kullanıldı. Meclis 1 Ekim’e kadar çalışmalarına ara verdi.

Öte yandan olağanüstü toplantıya 37 muhalefet vekilinin katılmadığı ortaya çıktı. CHP’den 6 milletvekili, YSP’den 15 milletvekili, İYİ Parti’den 6 milletvekili, DEVA’dan 3 milletvekili, TİP’ten 2 milletvekili (Can Atalay cezaevinde olduğu için katılamıyor), Demokrat Parti’den 2 milletvekili, DBP’den 2 ve HDP’den 1 milletvekili katılmadı. Bir tek Saadet Partisi’nin tüm vekilleri oturumda hazır bulundu.

Öte yandan TBMM’de vergi zamları için genel görüşme önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedilmişti. 491 kişilik oylamadan 234 kabul, 257 ret çıkmıştı. Oylamadaki yakın fark dikkat çekerken, İYİ Parti’den 10, CHP’den 7, DEVA Partisi’nden 2, DP’den 1, YSP’den 24, TİP’den 1 (Can Atalay cezaevinde olduğu için katılamıyor) milletvekili oylamaya katılmamıştı.
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