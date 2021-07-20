Samanyolu Haber /Gündem / KKTC'de İYİ Parti ile ilgili protokol krizi yaşandı /20 Temmuz 2021 17:21

KKTC'de İYİ Parti ile ilgili protokol krizi yaşandı

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetlisi olarak adada bulunan İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkanvekili Cihan Paçacı ile Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu'nun yaşanan protokol krizi sonrası töreni terk ettikleri açıklandı.

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‘Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47’nci yıldönümü kutlamaları çerçevesinde bugün Lefkoşa’da törenler düzenlendi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetlisi olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i temsilen İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkanvekili Cihan Paçacı ile Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu da katıldı.

Tören alanındaki protokol sıralarında en arka sırada yer ayrıldığını gören İYİ Parti heyeti, bu uygulamanın nedenini sordu. KKTC yetkilileri, protokol sıralarının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın misafirlerine ayrıldığını belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bir grup misafiriyle gittiği törendeki bu uygulamanın protokol teamüllerine aykırı olduğunu belirten İYİ Parti heyeti, töreni terk etti.

‘ŞIMARIKLIĞI LEFKOŞA’DA DA GÖRDÜK’

İYİ Parti heyetinde yer alan Cihan Paçacı ve İsmail Tatlıoğlu, alandan ayrılmalarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret etti, ardından da Türkiye’ye döndü.

Paçacı ve Tatlıoğlu yaptıkları ortak açıklamada konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın davetlisi olarak, Türk tarihinin anlamlı bir gününün kutlamasına katıldık. Ancak, AK Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibinin, teamülleri yok sayan şımarıklığına, Lefkoşa’da da tanıklık ettik. Devlet işleri ve uluslararası ilişkiler, belli teamüllerle, belli gelenekler üzerine bina edilir. Bu şımarıklık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan bir siyasi partiyi ve onun saygıdeğer genel başkanını protokolde yok sayacak kadar ileri gitmiştir. Bu durumda bize düşen, bu çirkin davranışı protesto edip, alandan ayrılmak olmuştur. Büyük ‘Mücahit’ sayın Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret edip, duamızı ederek, görevimizi yerine getirip Ankara’ya dönüyoruz.”
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