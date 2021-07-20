Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan Türkiye ile Su-35 ve Su-57 jetleri açıklaması /20 Temmuz 2021 17:14

Rusya'dan Türkiye ile Su-35 ve Su-57 jetleri açıklaması

Rusya cephesinden Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama geldiği ve Türk tarafının satın almaya karar vermesi hâlinde, Su-35 ve Su-57 jetlerinin tedariki konusunda Türkiye ile görüşmeye hazır olunduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya askeri ve teknik işbirliği yetkilileri, Ankara’nın satın almaya karar vermesi hâlinde, Türkiye tarafı ile Su-35 ve Su-57 jetlerinin tedariki konusunda görüşme yürütmeye hazır olduklarını belirtti.

Rusya’nın federal askeri ve teknik işbirliği servisi FSVTSV’nin direktörü Dmitriy Şugayev, Türkiye ile Su-35 ve Su-57 jetleri tedariki konusunda yapılan görüşmelerin ne aşamada olduğu sorusu karşısında, “Rusya, Türkiye Cumhuriyeti ile söz konusu alanda (askeri ve teknik işbirliği alanında) işbirliğini geliştirmek istediğini teyit eder. Bu konuyu ele almak adına Türk partnerlerimiz ile görüşmelere devam etmeye hazırız” dedi.

Şugayev Uluslararası hava ve uzay fuarı MAKS-2021 öncesinde Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamalarda, “Ankara bu uçakları (Su-35 ve Su-57) satın almaya karar verirse, Türk meslektaşlarımız ile görüşmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Su-57, Rusya’nın beşinci nesil savaş uçağı. Su-35 ise 4++ nesil savaş uçağı. Türkiye daha önce Rusya’dan savaş uçağı satın almakla ilgilenmiş, bu konuda görüşmeler de yapılmıştı. Türkiye’nin F-35 programından çıkarılması ardından görüşmeler hızlanmıştı. Ancak nihai karar alınmış değil.

© Sputnik
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya'dan Türkiye ile Su-35 ve Su-57 jetleri açıklaması Sonraki Haber >>

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

Almanya'da büyük sel felaketi

Almanya'da büyük sel felaketi

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

İstanbul'un göbeğinde gaspçı dehşeti

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

GEÇTİM MERİÇ’TEN Belgesel Film

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Mehmet Ali Şengül Dünya'nın dört bir yanında anıldı

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!

Çocuğunu yanan binadan böyle aşağı attı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:37:36