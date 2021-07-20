Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ve Özbekistan'dan Afganistan sınırında ortak tatbikat /20 Temmuz 2021 17:51

Rusya ve Özbekistan'dan Afganistan sınırında ortak tatbikat

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin ülkeden çekilmesi sonrası Taliban'ın ilerleyişini sürdürdüğü Afganistan'ın kuzey sınırında Özbekistan ile Rusya ordusunun ortak bir tatbikat yapacağı açıklandı.

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Rusya ve Özbekistan, Özbekistan’ın Afganistan sınırı yakınlarında ortak bir askeri tatbikat düzenleyecek. Tatbikatın 30 Temmuz ve 10 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

Tatbikat, 1500 asker ve 200 civarında askeri ve hava araçlarının katılımıyla düzenlenecek. Ortak askeri tatbikat, Özbekistan’ın güneyindeki Surhanderya şehri yakınlarında yapılacak.

Pazartesi günü de Rus ordusundan yapılan açıklamada, Rusya, Özbekistan ve Tacikistan’ın katılımıyla Afganistan sınırında 5-10 Ağustos tarihlerinde de bir tatbikat düzenleneceği belirtilmişti.

Afganistan’da Taleban’ın yeniden güçlenmesi ve başta ABD olmak üere uluslararası güçlerin ülkeden çekilmesiyle yüzbinlerce Afgan’ın ülkeyi terk edeceği tahmin ediliyor. Bu çerçevede sınır güvenlikleri de arttırılıyor.
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