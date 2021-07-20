Samanyolu Haber /Spor / Beşiktaş'a golcüsünden kötü haber: 4 hafta yok /20 Temmuz 2021 18:27

Beşiktaş'a golcüsünden kötü haber: 4 hafta yok

CONCACAF Gold Cup için Kanada Milli Takımı'nda bulunan Cyle Larin'in turnuvayı kapattığı öğrenildi.

SHABER3.COM

Beşiktaş'ta CONCACAF Gold Cup için Kanada Milli Takımı'nda bulunan ve geçtiğimiz akşam Amerika Birleşik Devletleri ile oynanan maçta sakatlanan Cyle Larin'in turnuvayı kapattığı öğrenildi.

Kanadalı gazeteci Gareth Wheeler'in sosyal medya paylaşımına göre, 26 yaşındaki oyuncu 3 ila 4 hafta boyunca sahalardan uzak kalacak. Larin, gruptan çıkan Kanada Milli Takımı'nı turnuvanın geri kalanında yalnız bırakacak. Oyuncunun Süper Lig'in ilk haftasındaki maçları kaçırıp kaçırmayacağı ise daha sonra belli olacak.

Larin, turnuvada çıktığı üç maçta üç gol kaydetmişti.
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