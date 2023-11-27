Knauf savaş sponsorları listesinde

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA





Ukrayna Ulusal Yolsuzluğu Önleme Ajansı (NACP), inşaat şirketi Knauf'u “savaş sponsorları” listesine dahil etti.





Ajansın web sitesine göre, dünyanın en büyük inşaat malzemesi üreticilerinden biri olan Alman Knauf şirketini "uluslararası savaş sponsorları" listesine ekledi. Gerekçe olarak ise, "Bugün Knauf, Rus inşaat sektöründeki en büyük Alman yatırımcıdır" deniyor.





NAPC'ye göre Knauf, 1993'ten bu yana Rusya ekonomisine 1,65 milyar avronun üzerinde yatırım yaptı ve sadece 2022'de Rusya devlet bütçesine 117 milyon dolar vergi ödedi.





Ajans, Alman şirket yönetiminin Rus siyasi rejiminin temsilcileriyle "yakından bağlantılı" olduğunu belirtti. Özellikle şirketin ortak sahibi Nikolaus Knauf, Mart 2022'ye kadar 23 yıl boyunca Nürnberg'de temsilciliği bulunan Rusya'nın fahri konsolosu statüsündeydi.





Ayrıca Rusya'da seferberliğin başlamasının ardından Knauf'un Rusya fabrikaları merkez yönetimi yetkililerle işbirliği yaparak çalışanlarını cepheye gönderdi. Örneğin, Moskova yakınlarındaki Krasnogorsk'ta işletme yöneticileri, "yedek" işçilerin ve savaşa gönderilebileceklerin listeleri üzerinde yetkililerle anlaştılar. NAPC, celp alanların bir fabrika otobüsüyle askerlik kayıt ve kayıt ofisine götürüldüğünü de ekledi.