Rusya’da siyasi yasaklı sayısı 3500 kişiye çıktı

SAMANYOLUHABER.COM -MOSKOVA









İnsan hakları örgütü OVD-Info'nun raporuna göre, Rusya'da 2012 yılından bu yana siyasi saikli davalarda 3.425 kişi zulüm gördü.





İnsan hakları savunucularının topladığı verilere göre siyasi tutukluların çoğu serbest bırakıldı ancak 1.010 kişi halen hapishanelerde tutuluyor.





Raporu hazırlayan araştırmacılara göre, 2012 yılında 88 kişi siyasi mahkum olarak listelendiyse de, 2013’den itibaren siyasi nedenlerden dolayı zulüm gören kişilerin sayısı istikrarlı bir şekilde artıyor. Mesela 2022'de 704 kişiye çıkarak maksimum seviyeye ulaştı. Kasım 2023 itibarıyla siyasi tutuklu sayısı 441 kişi oldu.





Çoğunluğu Moskova'da (625 vaka) olmak üzere, Kırım'da (241 vaka) ve St. Petersburg'da (185 vaka) siyasi nedenlerle davalar açıldı.





1.048 kişi aşırılıkçı faaliyetler düzenlemekten dolayı halen yargılanıyor. 246 siyasi mahkum ise bir hükümet yetkilisine karşı şiddet uygulamakla yargılanıyor.





OVD-Info İnsan Hakları Kuruluşu, Rusya'daki siyasi zulme uğrayan kişilere yardım maksatlı kurulan bir STK. Toplantı hakkı özgürlüğü ve diğer temel siyasi haklarını kullananların uğradıkları baskıları takip etmektedir.