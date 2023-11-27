Savcılık,Fatih Terim ve Hakan Ateş'e hiç dokunmadan iddianame yazmayı nasıl başarmış?

Aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Denizbank Büyükdere Şubesi müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın yargılanması devam ediyor. Mahkeme başlayınca davanın seyri de kamuoyuna yansıdı. Ancak bir çok karanlık nokta da olduğu ortaya çıktı .







Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, futbol dünyasının yıldız isimlerinin geçtiği fon dolandırıcılığı davasında sanıklardan ikisinin Denizbank yöneticisi, müştekilerden üçünün Fatih Terim'in kızı, damadı ve yeğeni olduğunu belirterek, "Peki bütün bunlara rağmen bu davada kim yok dersiniz? Fatih Terim ve Denizbank. Adıyla insanların dolandırıldığı iki isim Fatih Terim ve Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş bu davanın hiçbir yerinde yoklar.

