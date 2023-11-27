Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının uzatılması umudu doğdu

İsrail ile Hamas arasında dört günlük geçici ateşkesin uzatılması yönündeki beklentiler artıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Pazar akşamı yaptığı açıklamada, bu gece yarısı sona erecek ateşkesin uzatılmasına prensipte hazır olduğu mesajını verdi. Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'le görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının her gün on rehinenin daha serbest bırakılması karşılığında çatışmalara verilen aranın uzatılması ihtimalini öngördüğünü belirtti. Ancak saldırıların ateşkesin ardından yeniden başlayacağını söyleyen Netanyahu, İsrail'in "Hamas ile savaştaki hedeflerini bütün gücüyle gerçekleştireceğini" kaydetti.





Hamas'ın da ateşkesin uzatılmasına sıcak baktığı bildirildi. Mısır ve Katar'dan arabulucular, Hamas ve Filistinli silahlı grupların ateşkesin iki ila dört gün uzatılması ve 20 ila 40 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasına hazır olduğunu belirtti.





Biden'dan ateşkes açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uzatılmasını umduğunu söyledi. Biden dün yaptığı açıklamada, bu sayede daha fazla rehinenin serbest bırakılabileceğini ve Gazzelilere insani yardımların ulaştırılabileceğini vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da BFM TV'ye yaptığı açıklamada, ateşkesin uzatılması gerektiğini söyleyerek, bunu "iyi, çözüme yönelik ve gerekli" diye nitelendirdi.



