Samanyolu Haber /Gündem / Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının uzatılması umudu doğdu /27 Kasım 2023 13:06

Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının uzatılması umudu doğdu

İsrail ile Hamas arasında varılan orijinal anlaşma uyarınca bırakılması öngörülen son rehinelerin bugün serbest kalması bekleniyor.

SHABER3.COM

İsrail ile Hamas arasında dört günlük geçici ateşkesin uzatılması yönündeki beklentiler artıyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Pazar akşamı yaptığı açıklamada, bu gece yarısı sona erecek ateşkesin uzatılmasına prensipte hazır olduğu mesajını verdi. Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'le görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının her gün on rehinenin daha serbest bırakılması karşılığında çatışmalara verilen aranın uzatılması ihtimalini öngördüğünü belirtti. Ancak saldırıların ateşkesin ardından yeniden başlayacağını söyleyen Netanyahu, İsrail'in "Hamas ile savaştaki hedeflerini bütün gücüyle gerçekleştireceğini" kaydetti.

Hamas'ın da ateşkesin uzatılmasına sıcak baktığı bildirildi. Mısır ve Katar'dan arabulucular, Hamas ve Filistinli silahlı grupların ateşkesin iki ila dört gün uzatılması ve 20 ila 40 İsrailli rehinenin serbest bırakılmasına hazır olduğunu belirtti.

Biden'dan ateşkes açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uzatılmasını umduğunu söyledi. Biden dün yaptığı açıklamada, bu sayede daha fazla rehinenin serbest bırakılabileceğini ve Gazzelilere insani yardımların ulaştırılabileceğini vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da BFM TV'ye yaptığı açıklamada, ateşkesin uzatılması gerektiğini söyleyerek, bunu "iyi, çözüme yönelik ve gerekli" diye nitelendirdi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hamas ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının uzatılması... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:37:17