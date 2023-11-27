Büyük vurgunda yeni detaylar: Seçil Erzan’ın yerini Arda Turan söylemiş

Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde olduğu ihbarını yapan kişinin Arda Turan olduğu ortaya çıktı.





Hürriyet'ten Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, fon vurgununun ardından Denizbank, 7 Nisan günü hemen teftiş kurulunu Seçil Erzan’ın müdürlük yaptığı Levent’teki şubeye gönderdi. Teftiş kurulu şubede inceleme yaparken Seçil Erzan izinli olduğu gerekçesiyle kendisine ulaşılamadı.





Banka tarafından telefonla aranan ancak aramalara yanıt vermeyen Seçil Erzan hakkında savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında nöbetçi mahkeme yurtdışına çıkış yasağı koydu.





Gelişmelerin ardından “Bu fonla alakalı Seçil Erzan’a hiç para vermedim. Bahsedilen fon ile yakından uzaktan ilgim yok” diyen Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun bankanın genel müdürlük binasına ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı.





Banka yetkililerinin Seçil Erzan’a ulaşamadıklarını ve ne olup bittiğini anlamaya çalıştıklarını söylemesinin ardından Terim, Turan ve Belezoğlu bankadan ayrıldı.





Bankadan ayrılanüçlüden Arda Turan daha sonra Seçil Erzan'ı telefonla aradı. Turan, Seçil Erzan'ın kendisine Çorlu’daki evinde olduğunu ve yalnızca bağlı olduğu müdürle görüşeceğini söylediğini ilettiği belirtildi.





Gelişmelerin ardından bankanın Bölge Müdürü Sermin Tekin Seçil Erzan ile görüşmek amacıyla Çorlu'ya gittği ifade edildi.