Alman Parlementosundan savaş karşıtlarına destek

SAMANYOLUHABER.COM





Federal Meclis, orduda hizmet etmeyi açıktan reddeden veya firar eden Rusya, Ukrayna ve Belarus vatandaşlarına destek veren bir dilekçe yayınladı. ‘Savaş Karşıtları Hareketi'nin bildirisine göre, belgede Alman siyasetçilere bu insanları korumaları ve Almanya ile diğer AB ülkelerine girişlerini açmaları çağrısında bulunuluyor.





Hareket, dilekçenin Kasım ayı sonuna kadar 50 bin imzaya ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca oylamaya katılmak ve destek olmak için ne yapılması gerektiğini de anlatıyor.





Alman Medya Kurumu RND’nin yazdığına göre, Ukrayna'daki savaş sürecinde, yani bir buçuk yılı boyunca Almanya, askerlik çağındaki yalnızca 90 Rus'a sığınma hakkı sağladı. 3.500 Rus başvuruda bulundu ve bunların 1.500'ü değerlendirmeye alındı. Yaklaşık 1.100 başvuru, sığınmacıların ilk giriş yaptıkları ülkenin Almanya olmaması nedeniyle reddedildi.





Sol Parti'nin Federal Meclis temsilcisi Clara Bünger, Rusların savunmasını "yetersiz" ve dolayısıyla "özellikle acı" olarak nitelendirdi. Ona göre, verilen sadece 90 kişiye koruma verilmesi "tuhaf bir şekilde az".