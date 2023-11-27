Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'liler, "Efsane Cuma"da internetten 9,8 milyar dolarlık rekor harcama yaptı /27 Kasım 2023 10:52

ABD'liler, "Efsane Cuma"da internetten 9,8 milyar dolarlık rekor harcama yaptı

ABD'de indirimli satışların yapıldığı "Efsane Cuma" gününde, çevrim içi harcamaların geçen yıla kıyasla yüzde 7,5 artışla 9,8 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

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ABD medyasında yer alan ve Adobe Analytics tarafından derlenen verilere göre, ülkede "Black Friday" olarak adlandırılan ve sınırlı süreli indirimli satışların yapıldığı "Efsane Cuma"da çevrim içi satışlar arttı.

Söz konusu günde tüketiciler, çevrim içi olarak 9,8 milyar dolarlık rekor harcama yaptı. Harcama tutarında geçen yıla kıyasla yüzde 7,5'lik artış kaydedildi.

"Efsane Cuma" gününde en çok satanlar, akıllı saatler ve televizyonlar gibi elektronik ürünler oldu.

ABD'de "Efsane Cuma" gününden önce kutlanan Şükran Günü'nde de çevrim içi harcamaların geçen yıla kıyasla yüzde 5,5 artarak 5,6 milyar dolara ulaştığı bildirilmişti.

Ülkede kasım ayının 4'üncü perşembesi kutlanan Şükran Günü ile başlayan, bunu takip eden ve indirimli alışverişlerin tüm ülkeye yayıldığı Efsane Cuma, küçük işletmelerin satışlarını yükseltmeyi amaçlayan Küçük İşletmeler Cumartesisi (Small Business Saturday) ve Siber Pazartesi (Cyber Monday) ile devam ederek Noel ve ardından 31 Aralık'taki Yılbaşı Gecesi ile sona eren dönem, perakende sektörü için önem taşıyor.

"Tatil sezonu" olarak adlandırılan bu dönem, büyük perakendeciler için genellikle yılın en kazançlı zamanı olarak nitelendirilirken, ABD'deki tüketicilerin "ekonomik sağlığının" da bir ölçütü olarak görülüyor.
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