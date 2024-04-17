Samanyolu Haber /Gündem / Kobani davasında tutukluluğa devam kararı! Dava 16 Mayıs'a ertelendi /17 Nisan 2024 21:47

Kobani davasında tutukluluğa devam kararı! Dava 16 Mayıs'a ertelendi

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kobani davasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 18 tutuklunun tahliye talebini reddetti.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nın 82’nci duruşmasında tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi.

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı Kobani Davası’nın 82’nci duruşması Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi'nde görüldü. Sanıkların tutukluluk incelemesinin yapıldığı duruşma yapıldı.

Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da yargılandığı davanın duruşmasında, mahkeme tutukluluk incelemesine ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme, tutuksuz yargılanan sanıkların adli kontrollerinin kaldırılması yönündeki talepler reddetti. Tutuklu yargılanan 18 sanığın tutukluluğunun devamına kararı verildi. Mahkeme, duruşmayı kararı açıklamak üzere 16 Mayıs’a erteledi.
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