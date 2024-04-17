Samanyolu Haber /Gündem / Bir taksici daha katledildi /17 Nisan 2024 21:55

Bir taksici daha katledildi

İzmir'de katledilen taksici Oğuz Erge cinayetinin yankıları sürerken bu kez İstanbul bir taksici vahşeti yaşandı. Sarıyer'de taksici Yaşar Yanıkyürek, aracı gasp edildikten sonra defalarca bıçaklanarak yol kenarına atıldı.

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Sarıyer’de beş yerinden bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cansız bedeni hareket halindeki otomobilden yola atıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 5 yerinden bıçaklanan Yaşar Yanıkyürek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Yanıkyürek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

MÜŞTERİ GİBİ BİNİP GASPETTİLER

Polis ekipleri Yanıkyürek'i öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri taraından yapılan çalışmalarda, Yanıkyürek'in aracının, müşteri gibi binen kişi yada kişiler tarafından gaspedildiği belirlendi.
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