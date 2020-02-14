Samanyolu Haber /Ekonomi / Koç’un net kârı yüzde 20 azaldı /14 Şubat 2020 10:02

Koç’un net kârı yüzde 20 azaldı

Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'in 2019 yılı net kârı yüzde 20.7 azalışla 4.39 milyar lira oldu.

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Koç Holding, 2019 yılında konsolide bazda toplam 153,5 milyar TL gelir elde ederken; 4,4 milyar TL ana ortaklık payı net dönem kârı gerçekleştirdi.

2019 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, “2019 dünyada ve ülkemizde belirsizlik ve değişimin hâkim olduğu bir yıldı. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde karşı karşıya kaldığımız her türlü zorluğa rağmen yatırımlarımıza kararlılıkla devam ettik. Disiplinli yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, dengeli portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız ve tedarik zincirimizle belirsizlikler karşısında güçlü konumumuzu korurken, uzun vadeli değer yaratma hedefimiz çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam ediyoruz.

Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlar ülkemize duyduğumuz güvenin en büyük göstergesi. 2019 yılında yaptığımız 8,9 milyar TL kombine yatırımla, son 5 senelik toplam tutar 38 milyar TL'ye ulaştı.

Koç Topluluğu olarak bizi tüm paydaşlarımız ve toplum nezdinde farklılaştıran unsurun kültürümüze, söylemlerimize ve iş yapış şeklimize yansıyan değerlerimiz olduğunun bilinciyle geleceğe güvenle ilerliyoruz” diye konuştu.
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