Koğuşlarda kaçar kişi kalıyor: Cezaevi Genel Müdürlüğü rakam açıklayamadı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki koğuşlarda 80 hükümlünün kaldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.







Bu iddiaların hükümlü ve tutuklu yakınlarını tedirgin edici ve tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu öne süren Genel Müdürük, koğuşlarda kaç kişinin kaldığına ilişkin bir rakam paylaşmadı.





“RİSKİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN”

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında Maltepe 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda karantina koğuşlarında 80 kişi barındırıldığına ilişkin yayınlanan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Kovid-19 salgın hastalığı nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulaş riskinin en aza indirilmesi amacıyla kuruma kabulü yapılan hükümlü ve tutuklular karantina odalarında barındırılmakta ve Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen tedavi algoritmaları doğrultusunda test sonuçları negatif çıkanların oda yerleştirmeleri yapılmaktadır.





GEÇİCİ BİR YOĞUNLUK MEYDANA GELDİ

Geçtiğimiz günlerde Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen yangın sonrasında bu kurumda bulunan hükümlü ve tutuklulardan gelen sevkler ile ülke genelinde Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle karantina odalarında geçici yoğunluklar meydana gelmekte ve alınan tedbirlerle bu yoğunluklar çözüme kavuşturulmaktadır. Bununla birlikte, 80 kişinin bir odada barındırılması iddiası hükümlü ve tutuklu yakınlarını tedirgin edici ve tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik olup, gerçek dışıdır.”





KOĞUŞLARDA KAPASİTENİN EN AZ DÖRT KATI TUTUKLU KALIYOR

15 Temmuz sonrası tek adam rejimiyle yönetilen Türkiye’de başta Hizmet Hareketi mensupları olmak üzere muhalif binlerce kişi hukuki hiçbir delil, gerekçe gösterilmeden cezaevine gönderildi. Cezaevlerindeki yoğunluk nedeniyle 8 kişilik koğuşlarda 40 civarı tutuklunun kaldığı birçok resmi rapora da yansırken, AKP Hükumeti kapasite artırımı için yurdun dört bir yanına yeni cezaevleri inşa ediyor. Yeni cezaevleriyle birlikte 252 bin olan kapasitenin 500 bine çıkarılması hedefleniyor.