Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avında bugün: Şanlıurfa'da 16 kişiye 'ankesör' gözaltısı /14 Şubat 2022 14:28

Cadı avında bugün: Şanlıurfa'da 16 kişiye 'ankesör' gözaltısı

Cadı avının adresi bu sefer Şanlıurfa oldu. Ankesör aramaları kapsamında aralarında doktor, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankesör aramaları iddiasıyla MİT’te hazırlanan listelerle açılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa’da Hizmet Hareketi’yle irtibat ve iltisakları olduğu iddiasıyla aralarında aktif görevde bulunan doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda daha önce Hizmet Hareketi ile irtibat ve iltisakları olduğu iddiasıyla aralarında aktif görevde bulunan doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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