Cadı avında bugün: Şanlıurfa'da 16 kişiye 'ankesör' gözaltısı

Ankesör aramaları iddiasıyla MİT’te hazırlanan listelerle açılan soruşturmalara bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa’da Hizmet Hareketi’yle irtibat ve iltisakları olduğu iddiasıyla aralarında aktif görevde bulunan doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.







Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda daha önce Hizmet Hareketi ile irtibat ve iltisakları olduğu iddiasıyla aralarında aktif görevde bulunan doktor, avukat, öğretmen ve polislerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.





