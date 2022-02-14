Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması /14 Şubat 2022 14:46

Fatih Erbakan'dan 'Cumhur İttifakı' açıklaması

Yeniden Refah Partisi kurucusu Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na katılma olasılığı üzerine konuştu. Erbakan, "20 senenin günahına son dakika ortak olmak, o faturaya ortak olmak çok da uygun bir şey değil bizim açımızdan" dedi. Erbakan, Kılıçdaroğlu’nun zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturasını ödemeyeceğine ilişkin kararına da "Tepki göstermesi çok doğru," yorumunu yaptı.

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Eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu, Yeniden Refah Partisi kurucusu Fatih Erbakan, siyasetin gündeminde yer alan konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı’na katılma olasılığı için "20 senenin günahına son dakika ortak olmak, o faturaya ortak olmak çok da uygun bir şey değil bizim açımızdan" dedi.


Gazete Duvar’dan Nergis Demikaya’nın sorularını yanıtlayan Erbakan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun zamlar geri alınıncaya kadar elektrik faturasını ödemeyeceğine ilişkin kararını “Ödememek çözüm değil ama zamların çekilmesi için ‘böyle şey olmaz’ diye tepki göstermesi çok doğru” sözleriyle değerlendirdi.

CUMHUR İTTİFAKINA KAPIYI KAPADI

Erbakan, “Cumhurbaşkanlığı sistemi ittifakları beraberinde getiriyor. Sizin sağda 3. ittifak çağrınız karşılık bulmadı. Bu durumda tutumunuz ne olacak, kendinizi nerede tarif ediyorsunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bizim açımızdan mevcut iki ittifakta da yer almamız sorunlu görünüyor. Bir kere Cumhur İttifakı’nda 20 senedir yapılan icraat ortada. Özellikle ekonomi alanında çok ciddi eleştirimiz var. Gelinen nokta da bunu gösteriyor. 20 senenin günahına son dakika ortak olmak, o faturaya ortak olmak çok da uygun bir şey değil bizim açımızdan. ‘Bu yanlışlardan, 20 senedir yaptığımız uygulamalardan birden bire vazgeçtik. Bunların hepsinin tersini yapacağız. Yeniden Refah’ın söylediği prensipleri uygulayacağız' deme ihtimalini, siz gazeteci olarak ne kadar görürsünüz, ben yüzde 1 bile görmem. Dolayısıyla böyle bir birlikteliğin olma ihtimali yüzde 1’in bile altında diye düşünüyorum. Prensiplerde anlaşamadıktan sonra…”
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