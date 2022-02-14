Sedef Kabaş için yeni tahliye talebi

Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan gazeteci Sedef Kabaş’ın avukatı Uğur Poyraz, tahliye talebinde bulunduğunu duyurdu.





Gazeteci Sedef Kabaş, TELE1’de katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada bir 'Çerkez Atasözü'ne atıfta bulunmuş, bunun üzerine 21 Ocak gecesi evinden gözaltına alınarak ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.





Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Poyraz, şu ifadeleri kullandı:





''Sedef Kabaş hakkında açılan dava İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ne düştü. Bu sabah tahliye talebinde bulundum. Bakalım mahkeme haksızlığa son verecek mi?''





11 YIL 8 AY HAPSİ TALEP EDİLMİŞTİ



Düzenlenen iddianamede Kabaş’ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na yönelik sözleri nedeniyle ise “Kamu görevlisine hakaret” suçlamalarıyla, toplamda 11 yıl 8 ay hapsi talep edilmişti.



