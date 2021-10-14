Samanyolu Haber /Gündem / Kokainle yakalanan ATA uçağı Brezilya Polis Teşkilatı’na verildi /14 Ekim 2021 15:19

Kokainle yakalanan ATA uçağı Brezilya Polis Teşkilatı’na verildi

Brezilya’da 1.3 ton kokainle yakalanan Türk uçağının, kullanılmak üzere Brezilya Federal Polis Teşkilatına verildiği ortaya çıktı. Bir dönem devletin zirvesinin kullandığı ATA uçağı artık Brezilya polisine hizmet verecek.

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Brezilya basınında çıkan habere göre, Fortaleza Havalimanı’nda 1,3 ton kokainle yakalanan Türk jetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Haberlere göre, Ceará Federal Mahkemesi, Federal Karayolları Polisine (PRF), uçağı kullanma yetkisi verdi. Polis, Taktik Hava Destek Alt Komutanlığı (SSA) Bölümünün operasyonlarında uçağı kullanacak.

RESMİ YAZIŞMALAR TAMAMLANDI
Ağustos ayında uçağın Birliğe teslim edilebileceğini duyurulurken, Brezilya Hava Kuvvetlerine ile Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Sekreterliğine “kullanımıyla ilgili olası bir ilgi” hakkında resmi yazılar gönderildi. Yazışmalar tamamlandı.

UÇAĞIN PİLOTU VE İSPANYOL İŞ ADAMI TUTUKLU
Haberlerde uçağın nasıl yakalandığına ilişkin bilgiler de verildi. Ribeirão Preto’dan (SP) kalkan uçak Belçika’nın Brüksel kentine gidiyordu. Yolcular ve mürettebat, göçmenlik prosedürleri için başkent Ceará’dan geçmek zorunda kaldı. Onlarla birlikte 24 torbada 1.200 tablete bölünmüş 1.303.99 kilo kokain vardı. Türk Hava Kuvvetleri yedek kaptanı Veli Demir ve İspanyol tüccar Angel Alberto Gonzalez Valdes tutuklandı.

DEVLETİN ZİRVESİNİN KULLANDIĞI UÇAK KOKAİNLE YAKALANDI
Brezilya’da 1.3 ton kokainle yakalanan TC-GVA’nın, uzun yıllar devletin zirvesine hizmet eden ve 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde alınan Gulfstream GIV model TC-ATA uçağı olduğu belirlendi. Önce Savunma Sanayi Müsteşarlığı’na devredilen uçak sonra da satışa çıkarıldı. Uçağın 2016 yılında önce isminin değiştirildiği, bir yıl sonra da AKP’li bir isme 1 milyon 450 bin dolara satıldığı belirlendi. Jetin dünyanın bir çok noktasına “uçak taksi” gibi kullanıldığı tespit edildi.

ETHEM SANCAK AYRINTISI
Öte yanda, Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde kullandığı ATA uçağı ACM havayolu şirketinin sahibi Şeyhmus Özkan’a satılmıştı. Uçağın Ethem Sancak tarafından kullanıldığına dair iddialara Özkan şu yanıtı vermişti: “Ethem Bey’i çok severim. Ailece de görüşürüz. Biz Güneydoğulu iş adamları Ethem Bey’i severiz. Kendisi de bizim gibi gençleri takdir eder. Başka da hiçbir şeyimiz yoktur. Davetlerimize gelir, davetlerine gideriz.”
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