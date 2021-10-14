Samanyolu Haber /Gündem / SGK, 52 ilacı daha geri ödeme listesinde çıkardı /14 Ekim 2021 15:16

SGK, 52 ilacı daha geri ödeme listesinde çıkardı

SGK, 52 ilacın bedelini 16 Ekim Cuma gününden itibaren artık karşılamayacak. Vatandaşlar yarından itibaren bu ilaçları kendi ceplerinden ödemek zorunda kalırken, hekimler uygulamanın gerekçesini sorarak Bakanlığı açıklama yapmaya davet etti.

SHABER3.COM

SGK’nın geri ödeme listesinden çıkardığı 52 ilacın çoğu antienflamatuar ilaçlar olarak adlandırılan ağrı ve iltihaplanma tedavisinde lokal olarak kullanılan spreyler, eklem-kas ağrısı tedavisinde kullanılan jel ve merhem gibi topikal ilaçlar, çocukların diş çıkarma döneminde lokal kullanılan ağrı kesici topikal ilaçlar, ağız ve boğaz spreylerinden oluşuyor.

‘REÇETESİZ İLAÇ KULLANIMINI ARTIRACAK’ 

SGK’nın aldığı kararın genel sağlık sigortalı ve bakmakla yükümlü kişilerin reçetelerine yazılarak alabildiği ve çok yaygın kullanılan bu ilaçların erişilebilir ve satın alınabilir olmasını zorlaştıracağını söyleyen Dr. Ergün Demir ile Dr. Güray Kılıç, bu durumun fiili olarak reçetesiz ilaç kullanımını arttıracağını dile getirdi.
 
‘HANGİ GEREKÇEYLE LİSTEDEN ÇIKARDINIZ?’

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e seslenen Dr. Ergün Demir ile Dr. Güray Kılıç, “SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun bedelleri çok yüksek olmayan, vatandaşlar tarafından çok yaygın olarak kullanılan ve SGK tarafından yıllarca ödenen bu 52 ilacın hangi gerekçelerle SGK geri ödeme listesinden çıkarttığına ilişkin kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SERBEST PİYASA KURALLARINA GÖRE DAHA FAZLA BEDELLE SATILACAK

Sözcü’de yer alan habere göre Demir ile Kılıç, kutu başı kullanım miktarı fazla olan bu ilaçların SGK tarafından toplu ve çok miktarda, iskontolu alındığı için fiyatının düşük olduğunu hatırlattı. “Geri ödeme listesinden çıkarılan bu ilaçlar şimdi serbest piyasa kurallarına göre daha fazla bedelle satılacak. Fiili olarak reçetesiz ilaca dönüşecek bu ilaçlar Tarım Bakanlığı izni ile doğal ürün olarak eczane dışında da satılabilecek. Bu uygulamanın başka ilaç gruplarının ve sağlık hizmetlerinin keyfi olarak geri ödeme kapsamından çıkarılacağına dair bir işaret olduğunu düşünüyoruz” diyerek ilaçların tekrar geri ödeme listesine alınmasını istedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber SGK, 52 ilacı daha geri ödeme listesinde çıkardı Sonraki Haber >>

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü sonunda gerçekten uzaya çıktı

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü sonunda gerçekten uzaya çıktı

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:42:26