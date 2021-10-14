SGK, 52 ilacı daha geri ödeme listesinde çıkardı

SGK’nın geri ödeme listesinden çıkardığı 52 ilacın çoğu antienflamatuar ilaçlar olarak adlandırılan ağrı ve iltihaplanma tedavisinde lokal olarak kullanılan spreyler, eklem-kas ağrısı tedavisinde kullanılan jel ve merhem gibi topikal ilaçlar, çocukların diş çıkarma döneminde lokal kullanılan ağrı kesici topikal ilaçlar, ağız ve boğaz spreylerinden oluşuyor.







‘REÇETESİZ İLAÇ KULLANIMINI ARTIRACAK’





SGK’nın aldığı kararın genel sağlık sigortalı ve bakmakla yükümlü kişilerin reçetelerine yazılarak alabildiği ve çok yaygın kullanılan bu ilaçların erişilebilir ve satın alınabilir olmasını zorlaştıracağını söyleyen Dr. Ergün Demir ile Dr. Güray Kılıç, bu durumun fiili olarak reçetesiz ilaç kullanımını arttıracağını dile getirdi.





‘HANGİ GEREKÇEYLE LİSTEDEN ÇIKARDINIZ?’





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e seslenen Dr. Ergün Demir ile Dr. Güray Kılıç, “SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun bedelleri çok yüksek olmayan, vatandaşlar tarafından çok yaygın olarak kullanılan ve SGK tarafından yıllarca ödenen bu 52 ilacın hangi gerekçelerle SGK geri ödeme listesinden çıkarttığına ilişkin kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.





SERBEST PİYASA KURALLARINA GÖRE DAHA FAZLA BEDELLE SATILACAK







Sözcü’de yer alan habere göre Demir ile Kılıç, kutu başı kullanım miktarı fazla olan bu ilaçların SGK tarafından toplu ve çok miktarda, iskontolu alındığı için fiyatının düşük olduğunu hatırlattı. “Geri ödeme listesinden çıkarılan bu ilaçlar şimdi serbest piyasa kurallarına göre daha fazla bedelle satılacak. Fiili olarak reçetesiz ilaca dönüşecek bu ilaçlar Tarım Bakanlığı izni ile doğal ürün olarak eczane dışında da satılabilecek. Bu uygulamanın başka ilaç gruplarının ve sağlık hizmetlerinin keyfi olarak geri ödeme kapsamından çıkarılacağına dair bir işaret olduğunu düşünüyoruz” diyerek ilaçların tekrar geri ödeme listesine alınmasını istedi.