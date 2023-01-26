Samanyolu Haber /Dünya / Kolera hortladı, ölü sayısı 1000'i geçti! /26 Ocak 2023 00:07

Kolera hortladı, ölü sayısı 1000'i geçti!

Dünya korana kabusunun şokunu atlatamadan şimdi de kolera salgını baş gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayla hastalığın yayılmasına karşı uyardı.

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Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının tespit edildiği ülke sayısı 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü. Son olarak Malavi'de kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1002'ye çıktı.

Malavi’de kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor.

Malavi Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Mart 2022'de patlak veren kolera salgınında son 24 saatte 12 kişi hayatını kaybetti, 626 yeni vaka tespit edildi.

ÖLÜ SAYISI 1002 OLDU
Yaklaşık 20 milyonluk ülkede toplam vaka sayısı 29 bin 995'e çıkarken hayatını kaybedenlerin sayısı 1002 oldu.

Sağlık Bakanı Khumbize Kandodo Chiponda, halka hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve temiz su kullanmaları çağrısı yaptı.

"Vibrio cholerae" isimli bakterinin yol açtığı bulaşıcı bir ince bağırsak hastalığı olan kolera, enfekte ettiği kişide sulu ishal, kusma ve kas krampları gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, YOKSULLUK...
Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sonucu yıllardır azalan kolera vakaları, iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden yaygınlaşmaya başladı.

DSÖ'DEN KORKUTAN UYARI
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının tespit edildiği ülke sayısı 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.

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