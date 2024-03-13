Konda Genel Müdür konuştu: Böyle bir şey hiç görmedik

Konda Araştırma Genel Müdürü Aydın Erdem, seçmenin birinci gündeminin ekonomi olduğunu söyleyerek, “AKP seçmenleri ekonomi yönetiminden memnun değil. Beklediği rahatlamayı göremedi. Enflasyon artışlarından duyulan rahatsızlık oldukça yüksek seviyelerde” dedi.





14-28 Mayıs 2023’te gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra iki seçmenden birinin kararsıza döndüğünü söyleyen Konda Genel Müdürü Aydın Erdem, “Muhalif seçmenler tartışmalar yüzünden yaka silktiler. Erdoğan’a oy verenler de ekonominin iyi olmaması nedeniyle kararsız oldular. Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık” ifadelerini kullandı.





‘İNSANLARIN SİYASETLE İLİŞKİSİ ÇOK ZAYIFLADI’

Cumhuriyet’ten Şeriban Kıraç‘ın sorularını cevaplayan Erdem, 2023 Genel Seçimleri’nden sonra kararsızlarda artış olduğuna vurgu yaparak, “Hiç ölçmediğimiz kadar parti tercihi vermeyen bir kitle gördük. Biz bugün önüne sandık gelse oyunu kime vereceksin diye soruyoruz. Sorduğumuz her iki kişiden biri kararsızdı. Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık. O kararsızlık hali siyasetten uzak durma hali sayılara da yansıdı. Daha önceden oturup siyasetin her şeyini konuşan didik didik eden kişi son seçimlerinden sonra artık ben uğraşamam onarla falan diyor. İnsanların siyasetle ilişkisi çok zayıfladı” şeklinde konuştu.







Erdem, seçmene “Senin partin aday çıkarmazsa kime oy verirsin?” diye sorduklarında AKP seçmeninin Erdoğan karşısında alternatif görmediğini söyledi.





Aydın Erdem, “Kendi partime oy vermem, kararsız kalırım diyor. Kutuplaşmanın yoğun olduğu toplumlarda A kutbundan B kutbuna geçmek çok zor oluyor. Oyunu A kutbunun çeperinden başka bir partiye verebiliyor. Yeniden Refah Partisi ve MHP’nin geçen seçimde o artırması çok ilginç ve beklenmedik bir şeydi. Erdoğan’nın Kürtler için daha fazla ötekileştirici bir söylem kullanması halinde Kürt oyları Ekrem İmamoğlu’na kayabilir. DEM parti seçmeni çok stratejik hareket eden bir seçmen. Çok hızlı şekilde seçmenlerine dokunup oyunu şuna vereceksiniz diyebiliyor. Değer partilerden farkı bu. Gelecek günlerde ne yapacaklar çok önemli. Bizim memlekette oy çok önemli. Bir bireyin siyasete katılmasının tek yolu. AKP’de lider bağlılığı çok ön planda. İlişki öyle kolay kopmuyor” ifadelerine yer verdi.





‘İNSANLARIN SİYASETLE İLİŞKİSİ ÇOK ZAYIFLADI’

“Hiç ölçmediğimiz kadar parti tercihi vermeyen bir kitle gördük” diyen Erdem, şunları söyledi:



“Biz bugün önüne sandık gelse oyunu kime vereceksin diye soruyoruz. Sorduğumuz her iki kişiden biri kararsızdı. Hiçbir seçimde böyle bir şeyle karşılaşmadık. O kararsızlık hali siyasetten uzak durma hali sayılara da yansıdı. Daha önceden oturup siyasetin her şeyini konuşan didik didik eden kişi son seçimlerinden sonra artık ben uğraşamam onarla falan diyor. İnsanların siyasetle ilişkisi çok zayıfladı.”



Kararsızlardaki artışın her iki blokta da görüldüğünü belirten Erdem, “Muhalif seçmenler seçimden yaşanan başarısızlık ve seçim sonrası yaşanan tartışmalar yüzünden yaka silktiler. Erdoğan ve AKP’ye oy verenler de ekonomi yönetiminin iyi olmaması nedeniyle kararsızlığa döndüler. Oylarının karşılığını ekonomide görmediler. Ekonomik iyileşme henüz yok. Vatandaş henüz durumdan memnun değil. Enflasyon artışlarından duyulan rahatsızlık oldukça yüksek seviyelerde” ifadelerini kullandı.







‘ERDOĞAN’IN KALESİ EV KADINLARI’

İstanbul değerlendirmesi yapan Erdem, “Ekrem Bey kendini partilerden bağımsız konumlandırıyor. Bu iyi bir strateji. Ekrem İmamoğlu muhalefet seçmeninde bir etki üretiyor ve muhalif partiler arasındaki tartışmalardan ayrı bir strateji izleyerek kendi akvaryumundaki kararsız seçmenleri kendi tarafına çekebilir. İktidar tarafındaki kararsızlar için ise ekonomik kırılganlıklar yüksek, onlar biraz daha sandığa gitmeyecek gibi görünebilirler ama Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sahneye çıkacak konuşacak son bir hafta nasıl bir kart ortaya çıkaracak, ona bakmak gerekiyor. Kentsel dönüşümle ilgili bir proje çıkarabilir. İstanbul’daki insanların yüzde 92’si devletin desteği olmadan ben evimi yenileyemem diyor. Bu çok kilit bir nokta. Erdoğan bunu kullanabilir. Erdoğan’nın kalesi ev kadınları… Mesela kararsız bir ev kadını şu anda kocasının kazandığı para ev giderlerine yetmiyor. Çocuğunu özel okula gönderirken enflasyon yükselince çocuğunu devlet okuluna göndermiş. Kapısına gidiyoruz kime o vereceksin diyoruz kararsızım diyor. Ama önüne sandığı koyduğunuzda yine oyunu Erdoğan’a verecek mesela. Kararsız seçmen kolay vazgeçmiyor partisinden” dedi.







‘İMAMOĞLU KAZANIRSA ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ERDOĞAN’NIN KARŞISINDAKİ FİGÜRDÜR’

“İmamoğlu kazansa da kazanmasa da İmamoğlu ve CHP diye bir konu başlığı olacak hepimizin” diye belirten Erdem, “İmamoğlu kazanırsa İmamoğlu önümüzdeki yıllarda artık Erdoğan’nın karşısındaki figürdür. CHP için de muhalif seçmen için de ayrı bir hikaye başlıyordur. Kaybederse de orada da kendini ne kadar var edeceği de tartışılır. Herkesin konsantrasyonu İstanbul. Bütün liderler için bir sınavdır. Genel bir oy düşüklüğü ya da bir iki ilin kaybı Özgür beyi de tartışılmasını neden olur” ifadelerini kullandı.





