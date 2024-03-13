Samanyolu Haber /Dünya / Almanya Başbakan'ından döner fiyatı açıklaması /13 Mart 2024 11:42

Almanya Başbakan'ından döner fiyatı açıklaması

Almanya’nın en çok tanınan ve fast food denince ilk akla gelen gıda ürünü olan döner, ülkedeki enflasyon tartışmalarının da bir parçası. Son birkaç yıl içinde fiyatı yaklaşık yüzde 70 oranında artan dönerle ilgili sorular Başbakan Olaf Scholz’a kadar ulaşıyor. Almanya’da vatandaşlardan gelen soruları sosyal medya üzerinden video mesajıyla yanıtlayan Başbakan Scholz, bir soru üzerine döner fiyatının neden yüksek olduğunu açıklamak zorunda kaldı.

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Gençlerin  sürekli olarak dönerin fiyatıyla ilgili talepler dile getirdiğini belirten Scholz, ‘Bundeskanzler’ adlı resmi Instagram hesabından yaptığı video paylaşımında şunları söyledi: “Bu çok dikkat çekici bir soru. Son zamanlarda özellikle gençlerden döner fiyatına bir üst sınır getirilmesi yönünde talepler geliyor. Ancak serbest pazar ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar, arz talebe göre belirleniyor. Aynı zamanda döner üreticilerinin üstesinden gelmeleri gereken bir maliyet fiyatları var. Yani dönerin fiyatı için bir üst tavan sınırlaması getirilmeyecek. Ancak Almanya’da enflasyon son zamanlarda ciddi oranda düştü ve daha da düşecek. Bu konuda Avrupa Merkez Bankası çok güzel bir iş ortaya çıkardı ve tabii federal hükümet de aynı şekilde.”

‘POLİTİKACILAR NE YAPIYOR?’
Olaf Scholz’un mesajının altına ise takipçiler ‘Merkel döner fiyatını kontrol altında tutuyordu’ yorumunu yaptı. Geçen yıl da Başbakanlığın sosyal medya ekibi döner fiyatlarıyla ilgili açıklamalar yapmak zorunda kalmıştı. Sosyal medya ekibi “Politikacılar ne yapıyor?” sorusuna, “Federal hükümet küçük işletmelere enerji fiyatları konusunda yardımcı oluyor. Döner üreticilerine de. Yardım paketleri hepinizi destekliyor” yanıtını vermişti.
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