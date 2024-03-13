Samanyolu Haber /Gündem / Köprü ve otoyola 1 Nisan zammı /13 Mart 2024 11:29

Köprü ve otoyola 1 Nisan zammı

Köprü ve tünel geçiş ücretlerinde 1 Nisan’dan sonra ‘kur ayarı’ bekleniyor. Hazine’den çıkacak paranın da artacağı belirtiliyor.

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Döviz kurlarındaki yükseliş, dolar ve Euro olarak verilen yap-işlet-devret (YİD) projelerindeki garantilerin katlanmasına neden oldu. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kur artışının köprü, tünel, havaalanı ve demiryolundaki garanti faturasını ağırlaştırdığına dikkat çekerek, “1 Nisan’da geçiş ücretlerinde firmalara ödenecek tutar araç başına Osmangazi Köprüsü’nde 1.632 lira, Çanakkale Köprüsü’nde 650 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 176 lira, Avrasya’da ise 208 lira olacak. Vatandaşa yansıtılan ücret tarifesine gizli zam yapılmış olacak. Vatandaş aynı ücreti ödese de aradaki farkı Hazine ödeyecek” diye konuştu. Köprü ve tünel geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2024’te güncellendiğini anımsatan Sarıgül, firmalarla yapılan sözleşme gereği fiyatların üç ayda bir güncel kur üzerinden yeniden belirlendiğini aktardı.

VERGİDEN KARŞILANIYOR

“Sözleşme gereği dolar ve Euro olarak belirlenen geçiş ücretleri uygulanan ücretlerin kat ve kat üzerinde çıkıyor” açıklamasını yapan Sarıgül, “Aradaki fark Hazine’den yani milletin ödediği vergilerden karşılanıyor” dedi. “Vatandaş Osmangazi Köprüsü’ne 290, Çanakkale Köprüsü’ne 295, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne 35, Avrasya Tüneli’ne 80 lira ödüyor” ifadelerini kullanan Sarıgül, “Ama garantiler nedeniyle kur farkı Hazine tarafından karşılanıyor” diye konuştu. Sarıgül, iktidarın firmaları düşündüğü kadar emekliyi düşünmediğini belirterek, “Emekliye gelince ‘kaynak yok’ diyorlar” diye tepki gösterdi.

‘Geçiş ücretleri yine can yakacak’
“Bugünkü kuru dikkate aldığımızda, 1 Nisan’a kadar artmazsa ve sabit kalır ise geçiş ücretleri yine can yakacak” ifadelerini kullanan CHP’li Mustafa Sarıgül, “İktidar garantili projelerde işletmeci firmaların kur kayıplarını düşünerek güncelleme yaptığı için seçim sonrasında ilk artışı da buralarda olacak” dedi.
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