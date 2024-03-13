Samanyolu Haber /Gündem / Washington’dan 300 milyon dolarlık acil yardım paketi /13 Mart 2024 11:25

Washington’dan 300 milyon dolarlık acil yardım paketi

Washington yönetimi 300 milyon dolarlık acil yardım paketini Kiev’e göndereceğini duyurdu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA


Yapılan açıklamada Pentagon'un Ukrayna'ya ayırdığı bütçenin tükenmesine rağmen Kiev'e 300 milyon dolarlık "acil askeri destek" paketinin gönderileceği duyuruldu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'ya yapılacak olan yeni yardımın detaylarını açıkladı. Sullivan, Pentagon'un Ukrayna ile ilgili bütçesinin tükendiğini ve Kongre'den geçmemiş olan 60 milyar dolarlık ek yardım isteğine rağmen Kiev'e acil yardım sağlama zorunluluğu olduğunu belirtti.

Sullivan, "Ukrayna'nın elinde kullanabileceği yeterli silah ve teçhizat kalmadı. Bu durum, sahadaki toprak ve can kayıplarına neden oluyor ve ayrıca ABD ile NATO ittifakı için stratejik bir maliyet oluşturuyor" şeklinde konuştu.

ABD'li danışman, Ukrayna'ya gönderilecek olan 300 milyon dolarlık acil askeri desteğin, Ukrayna ordusuna kısa bir süre yardımcı olacağını ancak uzun vadede sürdürülebilir olmayacağını vurgulayarak, Kongre'de bekleyen ek bütçe tasarısının bir an önce geçmesi gerektiğini belirtti.
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