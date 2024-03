Sinan Oğan'ın mal varlığını açıklayan gazeteci meydan okudu. 'Mahkemeye ver hesaplaşalım

SİNAN OĞAN İKTİDARDAN PARA ALDI MI SORUSUNA ÜMİT ÖZDAĞ’DAN YANIT: EVET ALMIŞTIR

Ümit Özdağ'ın, Oğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterip, ikinci turda Erdoğan'a destek veren Oğan hakkında "iktidardan para almıştır" yorumu hem gündeme bomba gibi düşmüş hem de Sinan Oğan'ın seçimlerin ikinci turundan sonra 120 milyon liralık mülk satın aldığı iddialarını güçlendirmişti.

















14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakından aday olan Sinan Oğan, seçimlerin ikinci tura kalması ile daha önce çıktığı her programda bütün politikalarını eleştirdiği Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklamıştı.“Ne Kandil Dağı ne Domuz Bağı”, “Cehennemin kapılarını kapatacağız” söylemleri ile muhalif seçmenlerin oyunu alan Oğan’ın seçimlerin ikinci turunda HÜDA-PAR’ın yer aldığı Cumhur İttifakına destek vermesi kamuoyunda şaşkınlığa sebep olmuştu.Seçimlerin ardından uzunca bir süre sessizliğe kapılan Sinan Oğan, hakkında ortaya atılan iddialar ile yeniden gündemde yerini aldı. Gazeteci Eray Çelebi’nin Sinan Oğan hakkında “120 milyon liralık mülk” iddiaları gündeme bomba gibi düştü.Bu iddiaların ardından sosyal medya hesabından Sinan Oğan’ın 120 milyon liralık mülk edindiğini ve bu konuda Veryansın TV’de çalışan gazetecilerin iddiasına yanıt veremediğini belirten Doğru Parti Lideri Rifat Serdaroğlu, “S. Oğan, AKP'ye geçtikten sonra "Veryansın TV'de" çalışan kahraman gazetecilerin açıkladığı gibi 120 Milyon TL harcamış ve Villalar arsalar almıştır. Oğan bu iddialara karşı niçin yanıt veremedi…” şeklinde açıklama yapmış ve ardından Sinan Oğan Serdaroğlu’na yanıt vermişti.Sinan Oğan verdiği yanıtta söz konusu satın alımların iftira olduğunu belirtip, oturdukları evi satarak başka bir ev satın aldığını ve bu açıklamasının dışında kalan her şeyin iftira olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklama duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı seçimlerde Sinan Oğan’ı aday olarak gösteren Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, geçtiğimiz günlerde iki Youtuber’ın programına katıldı. Programda kendisine Sinan Oğan hakkında “Sinan Oğan iktidardan ne aldı da destekledi? Sizin bu konu hakkında bir yorumunuz olur mu?” sorusuna kısa süren bir sessizlikten sonra yanıt veren Özdağ, “Almıştır herhalde, almıştır herhalde” şeklinde yanıt verdi.Hakkında 120 milyon liralık mülk satın aldığı iddialarına iftira yanıtını veren Oğan’a yanıt, iddianın sahibi Gazeteci Eray Çelebi’den geldi. Sosyal medya hesabından Sinan Oğan’a yanıt veren Eray Çelebi, Sinan Oğan’ın Ankara Gölbaşı’nda satın aldığı arazi ve evleri tek tek listeledi ve Oğan’ın 120 milyon liralık mülkü seçim (14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri) sonrasında satın aldığının altını çizdi.Sinan Oğan’ın iftira açıklamasına mahkeme yolunu göstererek yanıt veren Çelebi, “İşte tek tek seçim sonrası aldığın mülkler. Her şey açık ve ortada. Madem iftira diyorsun ben senin yerinde olsam bu iftiracıları mahkemeye verirdim, orada hesaplaşırdım! Bekliyoruz!” şeklinde yanıt verdi.Hakkında gündeme bomba gibi düşen 120 milyon lira iddialarına iftira yanıtını veren Sinan Oğan’ın, iddialar üzerine kendisi hakkında yapılan haberlere sosyal medyadan yanıt verip, Eray Çelebi’in mahkeme yolunu göstermesine rağmen yanıt vermemesi, mahkeme yoluna gitmemesi sosyal medyada kullanıcıların dikkatini üzerine çeken bir detay oldu.