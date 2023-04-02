CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu.







Kılıçdaroğlu paylaşımında "Konutları, depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Kılıçdaroğlu paylaşımına şu notu düştü:





"Anayasa konut hakkında ne diyorsa, ona uyacağım. Konutları, depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz teslim edeceğiz."





Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videonun tamamında şunları söyledi





Sevgili halkımız bir konuyu netleştirmek adına, kısa bir konuşma yapacağım. Deprem konutlarının hemen yapılması konusunda hemfikirim. Yoksa insanımız dönmez ve ardından da şehirlerimiz ölür. Çünkü insanı olmayan bir şehir yaşayamaz. Bu konuda çok netiz. Ama asıl izin vermeyeceğim şey, Anayasa’ya aykırı olarak, depremzedeye konut satılmasıdır. Bakın, Anayasanın hem 57’nci hem de 125’inci maddesi çok açık ve çok net. “Devlet güvenli barınmadan sorumludur” diyor. Nokta. Bu kadar açık. Üstelik konut yapımında gereken 23 belgedeki 42 imzanın tamamı devlet makamlarına ait.





Yani her aşamasında devlet vatandaşlarına bu konutun ya da iş yerinin güvenli olduğunu depreme dayanıklı olduğunu taahhüt ediyor. Yasaya da kanuna da yönetmeliğe de uygundur diyor. Bunu alabilirsin diyor. Bu iş yerini, daireyi alabilirsin diyor. Vatandaş ise tek bir yerde imza atıyor. Devletin bu taahhüdüne güvenerek, tapuda, konut ya da iş yerini alırken imzasını atıyor.





"SÖYLEMİM VAAT DEĞİL YÜKÜMLÜLÜKTÜR"



Dolayısıyla devlet, kanuna uygun şekilde barınanlara karşı sorumluluğunu yerine getirmediyse, tazmin etmek zorundadır. Vatandaş mahkemeye gitse zaten kazanacak. Dolayısıyla, benim ücretsiz konut söylemim vaat değildir. Yükümlülüktür. Zorunluluktur, mecburiyettir ve biz bunu yapacağız. Öyle borçlandırma falan da kesinlikle olmayacak. Bu arada merak etmeyin, para var sevgili halkım. Para var… Dünyayı harekete geçiririz, çok hızlı bu parayı bulursunuz. Birkaç kararname çıkarırsınız yine bu parayı bulursunuz. Birkaç kararname çıkarırsınız yine bu parayı bulursunuz. Pazartesi Meclis’e sunacağımız kanun teklifine bakarsanız orada görürsünüz. Vatandaş da çok para verdi. Hepsinden Allah razı olsun. Var. Ama işte bitmeyen bir rant, bir ihale sevdası var ki… Kendi bitmedi insanımızı bitirdi.







Şunu şurasında ne kaldı. Ben yapacağım, biz yapacağız. Bir imza ile halledeceğiz. Bu arada yıkılmış binalarda muhkim, kiracılar da mağdur. Onlar da zaman zaman şikayetlerini bana aktarıyorlar. Onları da düşünüyorum. Çaresi var çözeceğiz. Hiç ama hiç merak etmeyin. Mutlaka çözeceğiz.