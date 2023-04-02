Samanyolu Haber /Gündem / "Kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim, şimdi operasyon yapıyorlar" /02 Nisan 2023 08:16

"Kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim, şimdi operasyon yapıyorlar"

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seccade fotoğrafına ilişkin olarak "fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi operasyon yapıyorlar" dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi'nin iftar buluşmasına katıldı. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun katıldığı bir iftar yemeğinden sonra çekilen fotoğrafta yerde seccade unutulması iktidara yakın isimler tarafından gündeme getirildi.

Kılıçdaroğlu, verilen görüntü üzerinden kendisine operasyon yapıldığını söyleyerek şunları söyledi:

"Dün akşamdan bu yana saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesi ile ilgili sadece iki kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı. Ben kimseyi kırmam, öyle bir alışkanlığım da yoktur. Öyle de yetişmedim, herkesi kucaklarım, herkese saygı duyarım. 

Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı. Yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar. Açıkça söyleyeyim; ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm.

Ben, ailem, eşim, çocuklarımız, asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez, bunu da bilmenizi isterim. Hem bu benim hayat tarzıma, hayat görüşüme ve var oluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan, siz samimi Müslümanlara söylüyorum ve sözlerime yeniden başlıyorum."
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