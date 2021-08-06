Samanyolu Haber /Gündem / Konya'daki katliamın katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı /06 Ağustos 2021 00:46

Konya'daki katliamın katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alının katil zanlısı Mehmet Altun'un tutuklandığı belirtildi.

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Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alının katil zanlısı Mehmet Altun tutuklandı.

Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarından tutuklandı.

Ne olmuştu?

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Dedeoğulları ailesinden 7 kişi yaşamını yitirmiş, ev de ateşe verilmişti.

Katliamın kamera görüntülerine göre saldırgan 20 dakika Dedeoğlu ailesiyle oturmuş, 18 dakika sonra eve geri dönüp silahla ateş açmıştı.
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