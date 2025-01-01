Samanyolu Haber /Gündem / Kooperatif başkanından 200 milyon liralık vurgun /01 Ocak 2025 01:38

Kooperatif başkanından 200 milyon liralık vurgun

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Emel C.'nin kurduğu arsa kooperatifi üzerinden 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Sahte imza yöntemiyle dolandırıldıklarını öne süren kooperatif üyeleri suç duyurusunda bulundu.

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki bir kooperatifin başkanı Emel C.'nin kanuna aykırı olmasına rağmen denetim ve yönetim ekibini akrabalarıyla kurduğu arsa kooperatifi üzerinden 200 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Emel C.'nin hak sahiplerinin imzalarını kaşe yaptırarak 'sahte imza' yöntemiyle 92 dönümlük araziye ait 230 parsellik arsa hisselerini yaklaşık 600 kişiye sattığı öne sürüldü. Ardından sahte imza kullanarak satış sözleşmelerini kendi üzerine alan Emel C.'nin son olarak, bir kamu bankasındaki üst düzey yetkili tanıdığı aracılığıyla borçlarına karşılık hisselerini bankaya devrettiği belirtildi. Mağdurlar, Emel C. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'YÖNETİME KAYYIM ATANDI'

Mağdurların avukatı Beyza Kılıçarslan, kooperatifin 230 hisseli olduğunu belirterek, "Halihazırda bu kooperatifin bir arsası yok. Çünkü yönetim kendi akrabalarıyla bir karar alarak kendine, bankaya satış yetkisi veriyor. Kooperatif başkanı bu şekilde üyelerden habersizce 1 yıl öncesinde bankaya tapunun devrini yapıyor. Şu an tapu bir kamu bankasına ait. Üyeler bu durumu geçen ay öğrendikleri için biz hukuk mücadelesi vermeye başladık. Yine aynı şekilde üyelerin anlatımlarına göre sahte satışlar fazlasıyla yapılmış. Islak imzalar mühür şeklinde bastırılmış bir matbaada. Bu ve bu benzeri organize faaliyetler suç örgütü olduğuna işaret ediyor. Şu an yönetime kayyım atandı. Hukuk mücadelemiz devam ediyor" dedi.
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