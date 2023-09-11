Samanyolu Haber /Dünya / Köpeğe bomba taktılar: Terör eylemi girişimi engellendi /11 Eylül 2023 20:28

Köpeğe bomba taktılar: Terör eylemi girişimi engellendi

Bakü, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin, Azerbaycan askerlerine karşı bomba taşıyan köpekle provokasyon girişiminde bulunduğunu duyurdu.

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Sözcü'de yer alan habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’da yasa dışı bir şekilde bulunan Ermeni güçlerin, Azerbaycan askerlerine karşı bomba taşıyan köpekle provokasyon girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Hocavend ilinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine karşı, üzerinde uzaktan kumandalı el yapımı bomba bulunan bir köpekle terör eylemi gerçekleştirme girişiminde bulunuldu.

Bomba taşıyan köpek, Azerbaycan askerlerince yakalandı ve düzeneğin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

“AHLAK DIŞI BİR EYLEM”

Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, “Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi’nin mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer cihazların kullanımına ilişkin yasaklamalar veya kısıtlamalara ilişkin protokolüne zıt olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Hayvanların suikast amacıyla kullanılması ahlak dışı bir eylemdir ve biz bunu terör eylemi olarak değerlendiriyoruz” ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde, geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı mıntıkalardaki yasa dışı Ermeni güçlerin son günlerde mevzi kazma ve istihkam faaliyetlerini artırdığı bildirilmişti.
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