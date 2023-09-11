Biz 2023’teyiz, onlar yarın 2016’ya girecek!

Sözcü.com.tr'nin haberine göre kendine has farklı bir takvim kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, yarın 2016 yılına girmeye hazırlanıyor.



Her yıl yeni yılı 11 ya da 12 Eylül’de karşılayan 120 milyon nüfuslu ülkedeki tüm resmi kurumlar, yarın yılbaşı tatili yapacak. Başbakan Abiy Ahmed, tebrik mesajında yeni yılda tüm Etiyopyalılara mutluluk diledi.



Hükümet, ülkenin en büyük ekonomik projelerinden biri olan Hedasi Barajı’nın tamamen doldurulmasını da bu yılki yeni yılın başlangıcına denk getirdi.



“Enkutataş” olarak anılan “Etiyopya yeni yılının” ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak kabul ediliyor.



7 YIL 8 AY GERİDEN GELİYORLAR



Miladi takvime göre, yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.



Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya'da gün saat 00.00'da değil 06.00'da başlıyor.



Etiyopya takviminde 12 ay 30 günden oluşurken, takvimde 12'nci aydan sonra 5 ila 6 günlük 13'üncü ay bulunuyor.