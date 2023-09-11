Samanyolu Haber /Dünya / Biz 2023’teyiz, onlar yarın 2016’ya girecek! /11 Eylül 2023 20:08

Biz 2023’teyiz, onlar yarın 2016’ya girecek!

Kendine has takvimiyle dünyanın diğer ülkelerinden ayrılan Afrika ülkesi Etiyopya, yarın 2016 yılına girecek.

SHABER3.COM

Sözcü.com.tr'nin haberine göre kendine has farklı bir takvim kullanan Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, yarın 2016 yılına girmeye hazırlanıyor.

Her yıl yeni yılı 11 ya da 12 Eylül’de karşılayan 120 milyon nüfuslu ülkedeki tüm resmi kurumlar, yarın yılbaşı tatili yapacak. Başbakan Abiy Ahmed, tebrik mesajında yeni yılda tüm Etiyopyalılara mutluluk diledi.

Hükümet, ülkenin en büyük ekonomik projelerinden biri olan Hedasi Barajı’nın tamamen doldurulmasını da bu yılki yeni yılın başlangıcına denk getirdi.

“Enkutataş” olarak anılan “Etiyopya yeni yılının” ilk günü, yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı olarak kabul ediliyor.

7 YIL 8 AY GERİDEN GELİYORLAR

Miladi takvime göre, yaklaşık 7 yıl 8 ay geriden gelen ve Güneş esaslı olan Etiyopya takvimi, dini bir takvim olmasının yanı sıra Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti tarafından tüm resmi işlerde kullanılıyor.

Farklı bir saat sistemi de kullanan Etiyopya'da gün saat 00.00'da değil 06.00'da başlıyor.

Etiyopya takviminde 12 ay 30 günden oluşurken, takvimde 12'nci aydan sonra 5 ila 6 günlük 13'üncü ay bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Biz 2023’teyiz, onlar yarın 2016’ya girecek! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:17:39