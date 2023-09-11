Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan ile Paşinyan görüştü, "kalıcı barış" vurgulandı /11 Eylül 2023 20:03

Erdoğan ile Paşinyan görüştü, "kalıcı barış" vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan görüşmesinde, "kalıcı barış" vurgulandı.

SHABER3.COM

T24'te yer alan habere göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki telefon görüşmesi, her iki ülkenin de sıcak gündemine girdi.

Gözlerin çevrildiği görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.

Görüşmeye dair detaylar İletişim Başkanlığı’ndan geldi.

İki lider arasında "bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı" üzerine bir görüşme yapıldığını bildiren İletişim Başkanlığı, açıklamasında şunları kaydetti:

''Görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurgulamış ve bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade etmişlerdir."

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