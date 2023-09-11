Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan: Feribottan itilen yolcunun ölümü istifa getirdi /11 Eylül 2023 19:36

Yunanistan: Feribottan itilen yolcunun ölümü istifa getirdi

Yunanistan'da, Pire Limanı'nda geç kaldığı feribottan itilen bir yolcunun boğularak ölmesinin ardından Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis görevinden istifa etti.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Yunanistan Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis, geçen hafta Çarşamba günü bir feribot yolcusunun hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan olaydan dolayı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Varvitsiotis, adaletin yerini bulması için bu kararı aldığını ve bir siyasetçi olarak yaşanan olaydaki sorumluluğunu kabul ettiğini dile getirdi.

Yunanistan'da büyük yankı uyandıran Pire Limanındaki olayda, 36 yaşındaki bir yolcu, geç kaldığı ve hareket etmekte olan feribotun rampasına elinde bileti ile son anda atlamış, ancak onu feribota almak istemeyen görevlilerle yaşadığı arbedede, denize itilmesi sonucu boğularak hayatını kaybetmişti. Olayın bölgedeki güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntülerinin yayılmasının ardından, özellikle sosyal medyada halk büyük bir tepki göstermişti. "Blue Horizon" isimli feribot, Yunan medyası tarafından ilgili haberlerde "Utanç Gemisi" olarak adlandırılıyor.

Olay sırasında feribotun, tüm yaşananlara rağmen, önce seferine devam ettiği, ancak daha sonra polisin talimatı üzerine limana döndüğü belirtiliyor. Yunan Sahil Güvenliği, olayın ardından feribot kaptanı ile feribotta görev yapan üç kişiyi gözaltına almış, görevlilerden ikisi daha sonra, tedbirli olarak serbest bırakılmıştı. Feribotun kaptanı ile, yolcuyu denize ittiren görevli ise gözaltında tutulmaya devam ediliyor. Söz konusu kişiler hakkında, taksirle adam öldürme ve yardım yükümlülüğünü yerine getirmeme suçlarından dava açılması bekleniyor.
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