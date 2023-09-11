Ayhan Bora Kaplan soruşturması emniyete uzandı: Emniyet Müdürü gözaltına alındı

Ankara’da Ayhan Bora Kaplan’ın liderliğini yaptığı öne sürülen çeteye ilişkin soruşturma Emniyet’e uzandı. Edinilen bilgiye göre, Kaplan ile birlikte 4 kişinin 7 Eylül akşamı gözaltına alınmasının ardından genişletilen operasyona kritik bir isim daha eklendi. Son kararname ile Polis Akademisine atanan 2. Sınıf Emniyet Müdürü N.A.Ç, Kaplan örgütü ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.







T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, N.A.Ç’nin yanı sıra bir dönem Çankaya Emniyet Müdürlüğünde Başkomiserlik yapan ve sonrasında meslekten ayrılarak avukatlık yapmaya devam eden U.K isimli eski polis de gözaltına alınanlardan biri oldu. Her iki ismin de Kaplan örgütü üyeleri hakkında yapılan başvuruları, şikayetçileri vazgeçirerek önledikleri gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi.





Öte yandan soruşturma kapsamında Kaplan’ın iki avukatının ofisinde de arama yapıldığı, avukatlardan birinin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ifade ediliyor. Soruşturmada şu ana kadar gözaltına alınanların sayısının ise 29 olduğu belirtiliyor.





AYHAN BORA KAPLAN KİMDİR?

Emniyet kayıtlarına göre 'mafya' olarak tanımlanan Ayhan Bora Kaplan, 15 Temmuz olaylarında Ankara'daki TRT binasına giden Süleyman Soylu'nun yanında elinde kaleşnikof tüfeklerle yer alan ekibin içindeydi.





Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ile gazeteciler Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal ve Timur Soykan'ın 2021 yılında kaleme aldığı Duvar isimli kitapta, Ayhan Bora Kaplan'ın Ankara'nın Çinçin Mahallesi'nde torbacılık yaparken, rakip mafya gruplarının çökertilerek önünün açıldığı belirtiliyor.





Kaplan'ın uyuşturucudan kazandığı para ile tefecilik yaptığı, yüksek faizle verdiği parayı ödeyemeyenlerin iş yerlerine çöktüğü de, yine aynı kitapta yer alan bilgiler arasında.





Kitapta, Kaplan'la ilgili şu ifadeler yer alıyor:





"2016’da İçişleri Bakanı olmasından sonra uyuşturucu tacirlerine savaş açtığını belirten Süleyman Soylu’nun talimatıyla polis teşkilatı Ankara’daki önemli mafya gruplarına büyük operasyonlar düzenlemişti. 2018 yılı içerisinde yapılan iki büyük operasyonda önce Arif ve Yavuz Ötleş kardeşlerin çetesi, ardından da Ankara’da uyuşturucu ticaretinin yüzde 70’ini elinde bulundurduğu iddia edilen Muzaffer Alkaç’ın liderliğini yaptığı çete çökertilmişti. 2019 yılı başında yapılan büyük bir operasyonda da Kadir İnan çetesi çökertilince Ankara uyuşturucu piyasasındaki torbacıların en büyük tedarikçileri temizlenmiş oldu.







Büyük mafya gruplarının çökertildiği operasyonlarda rakipleri ortadan kaldırılırken nedense kendisine dokunulmayan Ayhan Bora Kaplan da işlerini giderek büyütmüştü. İddiaya göre Kaplan uyuşturucudan kazandığı parayla tefecilik yapıyor, yüksek faizlerle verdiği paraları ödeyemeyenlerin iş yerlerine el koyuyordu. Kazanılan yüksek meblağlı paralarla da Ankara’da, Haymanalıların elinde bulunan gece kulüpleri, pavyon ve barların da aralarında bulunduğu mekanlar son birkaç yılda el değiştirerek Kaplan grubunun hâkimiyetine geçiyordu. Tren, Makyaj, Klarnet, Vinner ve Günay gibi mekânlar artık Kaplan’ındı."