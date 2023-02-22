Samanyolu Haber /Dünya / Köpeğini gezdiren kadına, timsah saldırdı /22 Şubat 2023 08:35

Köpeğini gezdiren kadına, timsah saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde köpeğini gezdiren bir kadın timsah saldırısında yaşamını yitirdi. Yetkililer köpeğin saldırıdan sağ kurtulduğunu açıkladı.

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Olay West Palm Beach'in yaklaşık 110 kilometre kuzeyindeki Fort Pierce bölgesinde yaşandı. AP haber ajansına göre 85 yaşındaki Gloria Serge adlı kadın, köpeğini gezdirmek için Spanish Lakes Fairway'de yürüyüş yaptığı sırada göldeki bir timsah köpeğine saldırdı.

Saldırıda kadının yere düşmesi üzerine 11 metre boyundaki timsahın kadını suya çekerek öldürdüğü açıklandı.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu'ndan bir görevli, saldırı sonrası izini sürdüğü timsahı yakaladı.

Önce ağzı siyah bantlarla kapatılan, daha sonra da bacakları bağlanan timsah sürüklenerek kanaldan uzaklaştırıldı. Daha sonra polis memurlarının yardımıyla kamyona bindirilen timsah uyutuldu.


Bölgede son ölümcül timsah saldırısı 2016 yılında yaşanmış, ailesiyle birlikte Walt Disney World'de tatile gelen 2 yaşındaki Lane Graves timsah tarafından öldürülmüştü.

O tarihten bu yana yüzlerce timsahın bölgeden uzaklaştırıldığı belirtiliyor.
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