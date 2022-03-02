Korkunç bir kadın cinayeti daha: Karnındaki bebeği ile!...

Isparta'da dini nikâhla birlikte yaşadığı kişi tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen 6 aylık hamile kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası yakalanan zanlı tutuklandı.



Davraz Mahallesi'nde yaşayan Şehmuz Gezer (18) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Raziye Karabuğa (24) arasında, Yazısöğüt köyü yakınlarında otomobilde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



İddiaya göre, tartışma sırasında Şehmuz Gezer'in pompalı tüfekle ateş açtığı genç kadın başına ve göğüs bölgesine isabet eden saçmalardan yaralandı.



Şüpheli, yaralı kadını Isparta Şehir Hastanesine bırakarak kaçtı.



Karabuğa, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç kadının 6 aylık hamile olduğu bebeği de yaşamını yitirdi.



Polis ekipleri Şehmuz Gezer'yi yakaladı.



Karabuğa'nın annesi Elvan Aydın, gazetecilere, kızının ölümüne neden olan herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.