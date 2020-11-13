Samanyolu Haber /Gündem / Korona aşısı üretilmeden satıldı: Avrupa ve ABD 1 milyar doz aldı /13 Kasım 2020 11:10

Korona aşısı üretilmeden satıldı: Avrupa ve ABD 1 milyar doz aldı

Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili olduğu açıklanan Pfizer-BioNTech’in ürettiği aşı için ülkelerin yarışı başladı. 1.3 milyar doz üretilecek aşının şimdiden 1 milyar dozu satıldı.

SHABER3.COM

Koronovirüse karşı dünya genelinde kısmen onaylı 6, faz 3 aşamasında 11 aşı çalışması yürütülürken, yüzde 90 etkili olduğu açıklanan Pfizer-BioNTech aşısı için yarış başladı. Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 14’ünü oluşturan gelişmiş ülkeler 1 milyardan fazla dozu satın aldı.

YAKLAŞIK YARISINI ABD ALDI
Birleşik Krallık merkezli Global Justice Now isimli kampanya ekibinin analizine göre aşının yüzde 80’inden fazlası şimdiden zengin ülkelere satıldı. Analiz, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 14’ünü oluşturan zengin ülkelerin 1 milyardan fazla dozu satın aldığını gösterdi. Avrupa Birliği 300, ABD ise 600 milyon dozluk aşıyı garantiye alırken Birleşik Krallık da 40 milyon dozluk ön sipariş verdi.

2021 SONUNA KADAR 1.3 MİLYAR DOZ ÜRETİLECEK
Aşıyı geliştiren şirket 2021 sonuna kadar 1.3 milyar doz aşı üreteceklerini açıklamıştı. Global Justice Now’ın yöneticisi Nick Dearden, “İlaç sisteminin ne denli eşitsiz olduğuna dair daha net bir örnek göremezsiniz. Bazıları milyarlarca pound kazanırken diğerleri tedaviye gücü yetmediği veya satın alacakları bir ilaç kalmadığı için ölüyor. Bu değişmeli” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Korona aşısı üretilmeden satıldı: Avrupa ve ABD 1... Sonraki Haber >>

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:16