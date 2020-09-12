Korona, kasırga derken, şimdi de sivrisinek sürüleri...

Hayvanlar, doğrudan onları kansız bırakan ve deri altı kanamalarına yol açan çok sayıda ısırığın yanı sıra böceklerden uzaklaşmak için sürekli hareket etmelerinin yol açtığı bitkinlik yüzünden ölüyor.







Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Ville Platte bölgesinde veterinerlik yapan Dr. Craig Fontenot'ya göre, dev fırtınanın ardından bataklıkların dışına itilen "hain küçük kan emiciler" çoktan 300 ila 400 büyükbaş hayvanın yanı sıra birkaç atın canına mâl oldu.





Böcek ilacı sıkılabilen ağıllarda bulundukları için keçiler şimdilik kurtuldu, ancak bir geyik yetiştiricisi hayvanlarından en az 30'unu kaybetti.





Kan emici sinek sürüleriyle mücadele etmek için geniş çaplı böcek ilaçlama çabaları sürüyor.





Çiftçiler sivrisineklerin telef ettiği inekleri araziden kamyonlarla taşıyor.

Acadia County'deki yerel Lousiana AgCenter tarım merkezinde çalışan Jeremy Hebert, "İlaçlama böcek popülasyonlarını ciddi ölçüde düşürdü. İlaçlamanın durumu geceyle gündüz gibi değiştirdi." dedi.





Diğer ilçeler sivri sineklerle mücadelede hâlâ zorlanıyor.





SEL SULARI SİVRİSİNEK YUMURTALARI GETİRDİ





Kasırgalar çoğunlukla sivrisinek popülasyonlarında fırlama riski taşıyor, çünkü sel suyuna gelen sivrisineklerin bıraktığı yumurtalar çatlamaya başlıyor.





Yetişkin sivrisinekler kasırgaların kuvvetli rüzgarlarında genelde hayatta kalamasa da fırtınanın ardından gelen yumurtadan çıkma dönemi popülasyonda devasa bir artışa yol açabiliyor.





Bu nüfus patlamaları genelde salgınlarla ilintili olmasa da 2005'teki Katrina Kasırgası'nın akabinde Louisiana'nın bazı bölgelerinde görülen Batı Nil Virüsü vak'alarında artış yaşanmıştı.