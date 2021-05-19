Samanyolu Haber /Dünya / Korona tedavisi gören Berlusconi'nin durumu ciddi /19 Mayıs 2021 17:41

Korona tedavisi gören Berlusconi'nin durumu ciddi

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin ağır derecede hasta olduğu, bu nedenle hakkında açılan rüşvet davasının geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

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Reuters'ın aktardığı habere göre, Savcı Tiziano Siciliano rüşvet davasının askıya alınmasıyla ilgili "Berlusconi'nin ciddi bir şekilde hasta olduğu, ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini düşünüyoruz. Tıbbi belgeler ve muayeneler bunu gösteriyor" dedi. 

Berlusconi'nin reşit olmayan bir kızla ilişkisi için yargılanarak beraat ettiği davayla bağlantılı bir davanın duruşmasında konuşan savcı, Berlusconi'nin ifadesinin geçici olarak askıya alınması gerektiğini söyledi. 

Eski Başbakan Berlusconi, 2013'te hakkında açılan davada tanıkları susturmak için rüşvet vermekle suçlanıyor. 

84 yaşındaki Berlusconi, Covid-19 nedeniyle geçen yıl hastaneye yatmış, virüse yakalandıktan sonra sağlığı kötüye gitmişti. 
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