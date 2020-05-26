Samanyolu Haber /Gündem / Korona yayınında zeybek oynadı /26 Mayıs 2020 13:32

Korona yayınında zeybek oynadı

CNN Türk'te ise Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" isimli programa görüntülü bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında zeybek oynadı.

Koronavirüs programında zeybek!

12 Aralık 2019'da Çin'i Vuhan şehrinde görülen ve şu ana kadar dünyada 347 bin kişinin hayatını kaybettiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını tartışan uzmanlar zaman zaman renkli eylemlere imza atıyor.

CNN Türk'te ise Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" isimli programa görüntülü bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında zeybek oynadı.

KORONAVİRÜS'Ü BIRAKTILAR DANS ÜZERİNE KONUŞTULAR

Koronavirüs'ün ve aşının konuşulduğu programda, konukların virüsü bırakıp danslar üzerine konuşmaları ve Çilingiroğlu'nun zeybek oynaması dikkati çekti.

Söz konusu performansa yorum yapan Ahmet Hakan ise, "Muhteşem bir performans. Dans ediş biçiminizle ilgili bir yorum yapmayacağım, fakat özgüveninize hayran olduğumu söylemeliyim." dedi.

Prof. Çilingiroğlu akademik çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürüyor. Koronavirüs salgını ile mücadelede hükûmeti yetersiz bulduğunu belirten Çilingirloğlu'nun  Koç Üniversitesi ile ilişiği kesilmişti. 
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Koronavirüs programında zeybek!

Koronavirüs programında zeybek!

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