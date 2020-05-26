Korona yayınında zeybek oynadı

12 Aralık 2019'da Çin'i Vuhan şehrinde görülen ve şu ana kadar dünyada 347 bin kişinin hayatını kaybettiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını tartışan uzmanlar zaman zaman renkli eylemlere imza atıyor.





CNN Türk'te ise Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" isimli programa görüntülü bağlanan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu canlı yayında zeybek oynadı.





KORONAVİRÜS'Ü BIRAKTILAR DANS ÜZERİNE KONUŞTULAR





Koronavirüs'ün ve aşının konuşulduğu programda, konukların virüsü bırakıp danslar üzerine konuşmaları ve Çilingiroğlu'nun zeybek oynaması dikkati çekti.





Söz konusu performansa yorum yapan Ahmet Hakan ise, "Muhteşem bir performans. Dans ediş biçiminizle ilgili bir yorum yapmayacağım, fakat özgüveninize hayran olduğumu söylemeliyim." dedi.





Prof. Çilingiroğlu akademik çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürüyor. Koronavirüs salgını ile mücadelede hükûmeti yetersiz bulduğunu belirten Çilingirloğlu'nun Koç Üniversitesi ile ilişiği kesilmişti.