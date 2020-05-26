Korona yasağında futbol!

Fransa'da en çok Koronavirüs vak'asının görüldüğü bölgelerden biri olan ve "Kırmızı Bölge" ilan edilen Strasbourg şehrinde taraftarlar yasağı deldi.







Neuhof ile Hautepierre arasında oynanan yerel maç, kimsenin beklemediği şekilde seyirci akınına uğradı ve 400 taraftar maçı seyretmek için saha kenarına geldi.





400 taraftarın seyrettiği mücadele, sağlık yetkilileri tarafından "Yasa dışı maç" olarak nitelendirildi. Duruma yerel polis müdahale etti. Polisin taraftarları biber gazı ile dağıttığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.





