Samanyolu Haber /Dünya / Korona yasağında futbol! /26 Mayıs 2020 11:19

Korona yasağında futbol!

Koronavirüs salgını sebebiyle liglerin iptal edildiği Fransa'nın Strasbourg şehrinde oynanan yerel maçı seyretmek için 400 taraftar akın etti. Polis toplananları dağıtmak için biber gazı kullandı.

Taraftar Korona yasağını deldi!

Fransa'da en çok Koronavirüs vak'asının görüldüğü bölgelerden biri olan ve "Kırmızı Bölge" ilan edilen Strasbourg şehrinde taraftarlar yasağı deldi. 

Neuhof ile Hautepierre arasında oynanan yerel maç, kimsenin beklemediği şekilde seyirci akınına uğradı ve 400 taraftar maçı seyretmek için saha kenarına geldi. 

400 taraftarın seyrettiği mücadele, sağlık yetkilileri tarafından "Yasa dışı maç" olarak nitelendirildi. Duruma yerel polis müdahale etti. Polisin taraftarları biber gazı ile dağıttığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Koronavirüsün en fazla etkilediği ülkelerden birisi olan Fransa'da geçtiğimiz ay alınan karar doğrultusunda profesyonel ligler iptal edilmişti.
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