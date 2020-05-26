Samanyolu Haber /Gündem / Oxford'un aşı çalışmasından üzücü haber /26 Mayıs 2020 00:22

Oxford'un aşı çalışmasından üzücü haber

Koronavirüs'e karşı Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilmeye çalışılan aşıda ilk önce tarih olarak yüzde 80 oranında önümüzdeki Eylül ayı gösterilmişti. Ancak son gelen açıklamada bu oranın yüzde 50'ye düştüğü ifade edilirken, çalışmalardan bir sonuç çıkmaya bileceği de belirtildi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı aşı çalışmaları devam ederken, Oxford Üniversitesi'nden Prof. Adrian Hill, "Daha önce Eylül ayına kadar etkili bir aşı geliştirme ihtimalinin yüzde 80 olduğunu söylemiştik. Ancak şimdi yüzde 50, hiç sonuç alamama ihtimali var" dedi.

Sunday Telegraph'a konuşan Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü Direktörü Prof. Adrian Hill, "Hem zamana karşı hem de kaybolmakta olan virüse karşı bir yarış içinde olduklarını" belirtti. Hill, "Daha önce Eylül ayına kadar etkili bir aşı geliştirme ihtimalinin yüzde 80 olduğunu söylemiştik. Ancak şimdi yüzde 50 hiç sonuç alamama ihtimali var" şeklinde konuştu.

Aşı testine katılmaya gönüllü olan 10 bin kişi içinde 50 kişiden az kişinin virüse yakalanma ihtimali beklediğini söyleyen Hill, bu ihtimal 20'den aza düşerse, sonuçların anlamlı olmayacağını belirtti. Hill, "Covid'in en azından kısa bir süre daha bizimle kalmasını istediğimiz garip bir durumdayız" diyerek denemelerin sağlıklı sonuç vermesi için toplumda enfeksiyon oranının belli bir düzeyde olması gerektiğini vurguladı.
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