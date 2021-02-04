Koronadan 113 kişi daha öldü

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin koronavirüs hasta tablosunu açıkladı. 4 Şubat’ın verilerine göre son 24 saatte yapılan 145 bin 67 testle birlikte toplam test sayısı 30 milyon 206 bin 504’e ulaştı.







Bugün semptom gösteren 627 hastayla birlikte 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988’e çıktı. Can kaybı da 113 artarak 26 bin 467’ye yükseldi.





Güncel tabloya göre 8 bin 815 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, ağır hasta sayısı da bin 501 oldu.