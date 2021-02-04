Samanyolu Haber /Sağlık / Koronadan 113 kişi daha öldü /04 Şubat 2021 20:35

Koronadan 113 kişi daha öldü

Koronavirüs dünya çapında ölümlere ve yeni vakalara neden olmaya devam ediyor. Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 113 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 7 bin 909 oldu.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin koronavirüs hasta tablosunu açıkladı. 4 Şubat’ın verilerine göre son 24 saatte yapılan 145 bin 67 testle birlikte toplam test sayısı 30 milyon 206 bin 504’e ulaştı. 

Bugün semptom gösteren 627 hastayla birlikte 7 bin 909 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988’e çıktı. Can kaybı da 113 artarak 26 bin 467’ye yükseldi. 

Güncel tabloya göre 8 bin 815 kişinin daha iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199’a ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4.9, ağır hasta sayısı da bin 501 oldu. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronadan 113 kişi daha öldü Sonraki Haber >>

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:25:55