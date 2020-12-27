Samanyolu Haber /Sağlık / Koronadan can kaybı 20 bine dayandı /27 Aralık 2020 20:50

Koronadan can kaybı 20 bine dayandı

Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 205 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 254 kişi vefat etti. Toplam can kaybı 19 bin 878'e yükseldi.

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Türkiye'de korona virüsü salgınına ilişkin günlük resmi veriler açıklandı. Buna göre son 24 saatte 172 bin 113 Covid-19 testi yapıldı, 14 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi vefat etti, ağır hasta sayısı 4 bin 309 oldu. Toplam vaka sayısı 2 milyon 147 bin 578'e, can kaybı 19 bin 878'e ulaştı.

21 bin 196 kişinin Covid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 15 bin 230'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca  mesajında "Bugün tespit edilen 2.806 hastamız var. Vaka ve hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Temaslı sayısı ve test talebi de azalıyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini yakında kayıplarımızda da görmeyi ümit ediyoruz. Mücadele sürekliliği başarıyı kalıcı kılacak" ifadelerini kullandı.
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